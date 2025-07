Yuksek et Souleance sous les étoiles Mucem Marseille 2e Arrondissement

Yuksek et Souleance sous les étoiles Mucem Marseille 2e Arrondissement vendredi 8 août 2025.

Yuksek et Souleance sous les étoiles

Vendredi 8 août 2025 à partir de 21h30.

Ouverture des portes à 20h30. Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-08 21:30:00

fin : 2025-08-08

Date(s) :

2025-08-08

Yuksek et Souleance seront en live sur la place d’Armes du Fort Saint-Jean pour la troisième soirée Sous les étoiles et à l’occasion des 15ans du collectif Borderline !

Yuksek et Souleance seront en live sur la place d’Armes du Fort Saint-Jean pour la troisième soirée Sous les étoiles et à l’occasion des 15ans du collectif Borderline !



Première partie Souleance

Souleance est certainement le duo le plus mixé de l’Hexagone. Leurs titres sont régulièrement joués en soirée par Polo & Pan, Yuksek et bien entendu par Borderline. Souleance c’est la rencontre entre le DJ Soulist et le producteur Fulgeance. Les deux comparses font régulièrement groover les bacs à disques par leurs sorties mêlant instrumentaux pointus et samples bondissants.



Ouverture des portes à 20h30. .

Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Yuksek and Souleance will be live on the Place d’Armes in Fort Saint-Jean for the third Sous les étoiles evening, to celebrate the 15th anniversary of the Borderline collective!

German :

Yuksek und Souleance werden live auf dem Place d’Armes des Fort Saint-Jean für den dritten Abend Sous les étoiles und anlässlich des 15-jährigen Bestehens des Kollektivs Borderline auftreten!

Italiano :

Yuksek e Souleance saranno dal vivo in Place d’Armes a Fort Saint-Jean per la terza serata Sous les étoiles, in occasione del 15° anniversario del collettivo Borderline!

Espanol :

Yuksek y Souleance actuarán en directo en la Place d’Armes de Fort Saint-Jean con motivo de la tercera velada Sous les étoiles, que conmemora el 15º aniversario del colectivo Borderline.

L’événement Yuksek et Souleance sous les étoiles Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2025-07-17 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille