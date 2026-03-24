YUKSEK + OLD SEDAN + COSMIC BANANA

1469 quai des Moulins Sète Hérault

Tarif : 20.7 – 20.7 – 20.7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Producteur incontournable de la scène électronique, DJ aux mix disco-house colorés, remixeur prolifique (pour Gorillaz, Lana Del Rey, Breakbot…), producteur pour Juliette Armanet ou Clara Luciani, il a aussi façonné la musique et bande son hypnotique d’ En thérapie .

YUKSEK présente Dance O’ Drome.Producteur incontournable de la scène électronique, DJ aux mix disco-house colorés, remixeur prolifique (pour Gorillaz, Lana Del Rey, Breakbot…), producteur pour Juliette Armanet ou Clara Luciani, il a aussi façonné la musique et bande son hypnotique d’ En thérapie .Fondateur du label Partyfine, Yuksek a lancé l’émission mythique Dance’O’Drome sur Radio Nova il y a quelques années. .

1469 quai des Moulins Sète 34200 Hérault Occitanie +33 000000000

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English : YUKSEK + OLD SEDAN + COSMIC BANANA

A key producer on the electronic scene, DJ with colorful disco-house mixes, prolific remixer (for Gorillaz, Lana Del Rey, Breakbot?), producer for Juliette Armanet and Clara Luciani, he also shaped the hypnotic music and soundtrack of En thérapie .

L’événement YUKSEK + OLD SEDAN + COSMIC BANANA Sète a été mis à jour le 2026-03-22 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE