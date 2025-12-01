YULE, ATELIER CHAMANIQUE

Gabriac Lozère

Tarif : 50 – 50 – EUR

Adulte

Date : 2025-12-20

Début : 2025-12-20 14:00:00

fin : 2025-12-20 19:00:00

Date(s) :

2025-12-20

En cette nuit la plus longue de l’année, Yule marque le retour de la lumière avec les jours qui vont rallonger jusqu’à Litha. Venez célébrer ce solstice au son des tambours ! Inscription indispensable places limitées.

C’est la fin du passage des ombres et le début d’un nouveau cycle, qui nous invite à faire le bilan de l’année et à se retrouver ensemble autour du feu pour nourrir les graines de nos projets.

Venez célébrer ce solstice au son des tambours !

Au programme

– Initiations et enseignements

– Voyages chamaniques individuels et collectifs

– Cercles de tambours et chants

– Célébration du Solstice d’hiver danse transe

Tarif en conscience à partir de 50 €

Inscription indispensable places limitées ! .

Gabriac 48110 Lozère Occitanie +33 6 03 47 07 79

English :

On the longest night of the year, Yule marks the return of light as the days lengthen to Litha. Come and celebrate this solstice to the sound of drums! Registration essential: places are limited.

