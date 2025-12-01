Yule, célébrez la magie de l’hiver scandinave Rouen

Yule, célébrez la magie de l’hiver scandinave

Les 20 et 21 décembre, la magie de Yule s’installe pour la toute première fois à l’Aître Saint-Maclou. Une reconstitution historique fera revivre cette grande fête médiévale scandinave de l’âge Viking, célébrant le retour de la lumière au lendemain du solstice d’hiver.

Tout au long du week-end, un vaste campement d’époque prendra place les reconstitutrices et reconstituteurs installeront leurs tentes, leurs outils, et tout leur savoir-faire pour faire revivre cette célébration lumineuse au cœur des légendes et des coutumes anciennes germaniques et scandinaves durant l’âge des célèbres Vikings ! Le public sera invité à découvrir la vie quotidienne et les rites de celles et ceux qui, il y a plus de mille ans, ont posé les fondations de la Normandie.

De nombreuses animations rythmeront ces deux journées contes venus du froid, instruments nordiques, danses inspirées des traditions anciennes.

Au cœur du campement, les artisans inviteront le public à découvrir leurs créations d’argile, façonnées selon des gestes hérités de longues traditions. Sous les yeux des visiteurs, la matière prendra forme, révélant un savoir-faire ancestral transmis de génération en génération. Des animations permettront au public de s’essayer à ces techniques de tournage.

À leurs côtés, des présentations de matériel civil et militaire permettront d’approcher au plus près le quotidien et l’armement des peuples scandinaves et normands. Des démonstrations de manipulation d’armes et de combats viendront compléter cette immersion, offrant un aperçu vivant et spectaculaire des techniques martiales pratiquées il y a plus de mille ans.

Un marché artisanal permettra à chaque visiteur de découvrir l’artisanat ancien en se faisant plaisir ou de profiter de l’occasion d’offrir un cadeau, à l’approche de Noël ! .

