Yungblud – Idols European Tour Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain

Yungblud – Idols European Tour Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain jeudi 9 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-09 20:00 –

Gratuit : non 51 € à 58,70 € 51 € à 58,70 € Réservation : zenith-nantesmetropole.com, ospectacles.fr Tout public

Rares sont les artistes comme Yungblud (alias Dominic Harrison) à incarner aussi puissamment la voix de la génération Z. Utilisant sa musique comme un vecteur d’unité et d’émancipation, il a su, depuis ses débuts, rassembler une vaste communauté de fans à travers le monde — une véritable famille soudée, aujourd’hui forte de plusieurs millions de membres. Sur scène, Yungblud est une véritable déflagration d’énergie et d’émotion. Sa relation fusionnelle avec son public transforme chaque concert en expérience libératrice. Artiste taillé pour le live, il est allé jusqu’à créer son propre festival, le BludFest, afin de rendre ce genre d’événements accessibles au plus grand nombre.

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

