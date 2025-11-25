YURI BUENAVENTURA – ESPACE CARPEAUX Salle Saint Saens Courbevoie

YURI BUENAVENTURA – ESPACE CARPEAUX Salle Saint Saens Courbevoie mardi 25 novembre 2025.

YURI BUENAVENTURA Début : 2025-11-25 à 20:45. Tarif : – euros.

SPL CENTRE EVENEMENT ET CULTUREL PRÉSENTE : YURI BUENAVENTURAAprès 6 ans d’absence, Yuri Buenaventura, célèbre musicien colombien connu notamment par sa magnifique reprise de « Ne me quitte pas » vient de sortir son nouvel album « Amame » (disponible depuis septembre dernier) produit par le tout nouveau Vivienne Music Label. L’album est décrit par son auteur comme « un rêve musical, un hommage à la musique latine de New York », mêlant des mélodies pop à des percussions urbaines accompagnées de cuivres et réalisé grâce à la fusion de musiciens virtuoses réunis pour l’occasion ; un pianiste Colombien new-yorkais, un bassiste Cubain new-yorkais, un tromboniste Espagnol new-yorkais…

ESPACE CARPEAUX Salle Saint Saens 15, BOULEVARD ARISTIDE BRIAND 92400 Courbevoie 92