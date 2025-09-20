Yurie Hu & Laura Perrudin Le Petit Faucheux Tours

Yurie Hu & Laura Perrudin Samedi 20 septembre, 11h00, 15h00, 17h00 Le Petit Faucheux Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Cordes vocales, frottées, pincées ou frappées s’entrelacent, enrichies d’effets qui ouvrent des paysages chorégraphiques et cinématographiques. Une matière vivante au service d’un récit singulier du présent.

Yurie Hu et Laura Perrudin se retrouvent pour créer un moment de sororité sonore.

Yurie Hu violon, piano, voix et composition

Laura Perrudin harpe, voix et composition

Le Petit Faucheux 12 rue Léonard de Vinci, 37000 Tours, France Tours 37000 Les Halles Indre-et-Loire Centre-Val de Loire https://petitfaucheux.fr

