Yurlu | Country, Cinémas du Grütli, Genève
Yurlu | Country, Cinémas du Grütli, Genève vendredi 6 mars 2026.
Yurlu | Country Vendredi 6 mars, 18h15 Cinémas du Grütli
Tous les tarifs sont sur https://fifdh.org/festival/programme/2026/film/yurlu-country/
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-06T18:15:00+01:00 – 2026-03-06T20:15:00+01:00
Fin : 2026-03-06T18:15:00+01:00 – 2026-03-06T20:15:00+01:00
Dans la région de Pilbara en Australie-Occidentale, Maitland Parker consacre sa vie à protéger Yurlu, sa terre ancestrale, intoxiquée par des mines d’amiante. Atteint d’un cancer en phase terminale, il se bat contre l’inaction des autorités et l’avidité des entreprises pour permettre à son peuple de renouer avec ses terres. Le film dévoile une catastrophe environnementale comparable à Tchernobyl, longtemps invisibilisée, et racontée pour la première fois du point de vue des Banyjima.
Cinémas du Grütli Rue du Général-DUFOUR 16, 1204 Genève Genève 1205 41223207878 [{« type »: « link », « value »: « https://fifdh.org/festival/ »}]
En Australie, Maitland Parker lutte pour restaurer son Yurlu, son territoire ancestral, ravagé par l’amiante. Atteint d’un cancer en phase terminale, il dénonce l’inaction politique. Peuples autochtones Environnement
DR