Yurlu | Country, Cinémas du Grütli, Genève

Yurlu | Country Vendredi 6 mars, 18h15 Cinémas du Grütli

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-06T18:15:00+01:00 – 2026-03-06T20:15:00+01:00

Fin : 2026-03-06T18:15:00+01:00 – 2026-03-06T20:15:00+01:00

Dans la région de Pilbara en Australie-Occidentale, Maitland Parker consacre sa vie à protéger Yurlu, sa terre ancestrale, intoxiquée par des mines d’amiante. Atteint d’un cancer en phase terminale, il se bat contre l’inaction des autorités et l’avidité des entreprises pour permettre à son peuple de renouer avec ses terres. Le film dévoile une catastrophe environnementale comparable à Tchernobyl, longtemps invisibilisée, et racontée pour la première fois du point de vue des Banyjima.

Cinémas du Grütli Rue du Général-DUFOUR 16, 1204 Genève Genève 1205

