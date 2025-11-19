YUSTON XIII – PALOMA – GRANDE SALLE Nimes

YUSTON XIII Début : 2026-02-20 à 20:30. Tarif : – euros.

PALOMA, REGIE PERSONNALISE SMAC PRÉSENTE : YUSTON XIIIAprès plus d’un an d’absence. Yuston XIII est de retour.Avec plus de 200 millions de streams, l’artiste s’est imposé comme l’une des voix les plus singulières et émouvantes de sa génération. Une voix reconnaissable entre toutes, capable de naviguer entre ombre et lumière, poésie et intensité brute.Ses concerts sont de véritables expériences immersives, où chaque note et chaque image nous transpercent le cœur et suspendent le temps. Une intensité rare, qui l’a mené des salles intimistes jusqu’à une Cigale et un Olympia à guichet fermé, gravant à jamais des souvenirs inoubliables.Il est enfin l’heure d’écrire la suite de cette histoire, portée par sa nouvelle tournée et un Zénith de Paris qui s’annoncent plus intenses que jamais.

PALOMA – GRANDE SALLE 250 Chemin de l’aerodrome 30000 Nimes 30