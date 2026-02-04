Yutaka Shiina & Pierrick Pédron Quartet en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Formé à la musique classique et au jazz, il débute sa carrière en 1990 aux côtés de Roy Hargrove avant de s’imposer durablement sur la scène japonaise et internationale en intégrant le Elvin Jones Jazz Machine à partir de 1996. Tout en enchaînant concerts et collaborations avec les plus grands noms du jazz, il reste fidèle à la musique classique, illustrée notamment par l’interprétation du Concerto de Gershwin avec l’Orchestre Philharmonique de Tokyo en 2003. Artiste reconnu par ses pairs, pédagogue engagé et passeur de musique, il développe depuis la fin des années 1990 de nombreux projets éducatifs et enseigne au Japon comme aux États-Unis, tout en poursuivant une intense activité de concerts et d’enregistrements comme leader et sideman.

Autre parcours vertigineux : Pierrick Pédron, saxophoniste français, venu récemment en résidence au 38Riv pour présenter son projet laboratoire 4+2. Pierrick Pédron découvre le jazz à 16 ans et débute sa carrière aux côtés de Magic Malik avant de s’imposer rapidement sur la scène internationale. Installé un temps à New York, il enregistre “Cherokee” (2001), est choisi par Selmer pour concevoir l’Alto Référence et fonde son propre quartet Artiste curieux et surtout audacieux, il multiplie les projets marquants et collaborations, affirmant une voix singulière du jazz contemporain. Consacré “Artiste de l’année” aux Victoires du Jazz 2021, il confirme son rayonnement avec l’album “Pédron / Rubalcaba” (2023) en collaboration avec l’immense Gonzalo Rubalcaba, unanimement salué par la critique et élu Album de l’année aux Victoires du Jazz.

Yutaka Shiina : piano

Pierrick Pédron : saxophone

Elie-Martin Charrière : batterie

Florent Nisse : contrebasse

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Le samedi 14 mars 2026

de 21h30 à 22h30

Le samedi 14 mars 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 25 à 30 euros

Tarif sur place : 28 à 33 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

