Yutz plage Yutz

Berges de la Moselle Yutz Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-18 15:00:00

fin : 2025-08-10 22:00:00

2025-07-18

Cet été, les berges de la Moselle s’animent à l’occasion de la 5ème édition de Yutz Plage.

Un mois d’activités variées, pour tous les publics tournois sportifs, randonnée en dragon boat, thé dansant, kayak, bricolages, art du cirque, spectacles, cinéma en plein air…Tout public

Berges de la Moselle Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 52 31 10 accueil@mairie-yutz.fr

English :

This summer, the banks of the Moselle come alive with the 5th edition of Yutz Plage.

A month of varied activities for all ages: sports tournaments, dragon boat rides, tea dances, kayaking, arts and crafts, circus arts, shows, open-air cinema…

German :

Diesen Sommer beleben sich die Moselufer anlässlich der 5. Ausgabe von Yutz Plage.

Ein Monat voller abwechslungsreicher Aktivitäten für alle Altersgruppen: Sportturniere, Drachenbootfahren, Tanztee, Kajakfahren, Basteln, Zirkuskunst, Aufführungen, Freiluftkino…

Italiano :

Quest’estate le rive della Mosella si animano con la quinta edizione di Yutz Plage.

Un mese di attività varie per tutte le età: tornei sportivi, gite in dragon boat, danze del tè, kayak, arti e mestieri, arti circensi, spettacoli, cinema all’aperto…

Espanol :

Este verano, las orillas del Mosela cobran vida con la 5ª edición de Yutz Plage.

Un mes de actividades variadas para todas las edades: torneos deportivos, paseos en barca de dragón, bailes de té, kayak, artesanía, artes circenses, espectáculos, cine al aire libre…

