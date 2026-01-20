Yuval Pick – Into the Silence Théâtre du Garde-Chasse Les Lilas
Yuval Pick – Into the Silence Théâtre du Garde-Chasse Les Lilas jeudi 12 février 2026.
Yuval Pick revient à ses amours pour l’œuvre de Bach dans une danse architecturée, rythmée, déployée, moirée, mystérieuse et fascinante… Un solo masculin et un duo féminin jonglent avec certaines Variations Goldberg par Rosalind Tureck dont l’interprétation plus lente laisse davantage d’intervalles à la danse. Ce paysage musical est l’écrin nécessaire à la floraison gestuelle, au corps rayonnant, virtuose et sensible, à l’épanouissement d’une pensée en mouvement. Un partage généreux qui instaure un moment de paix. Une suspension nécessaire du temps, des peurs et des angoisses. Écouter, voir, se poser.
chorégraphie Yuval Pick
assistante chorégraphique Sharon Eskenazi
interprétation Guillaume Forestier, Noémie De Almeida Ferreira, Madoka Kobayashi
musique Jean-Sébastien Bach
régie son Pierre-Jean Heude
lumières Sébastien Lefèvre
costumes Gabrielle Marty, assistée de Florence Bertrand
regard extérieur Julie Guibert
Festival Faits d’hiver, 28e édition
19 jan-20 fév 2026
52 représentations – 18 lieux – 12 créations En route pour une 28e édition aux couleurs vibrantes, un voyage en corps à travers les générations qui cohabitent dans l’espace chorégraphique. En route pour un mois de danse contemporaine destinée à tous.tes.
De l’harmonie entre la plénitude du corps et la composition musicale.
Le jeudi 12 février 2026
de 20h00 à 21h00
payant
De 9 à 18 euros.
Tout public.
Théâtre du Garde-Chasse 2, av Waldeck Rousseau 93260 Les Lilas
https://www.faitsdhiver.com/ info@faitsdhiver.com https://www.facebook.com/Faitsdhiver https://www.facebook.com/Faitsdhiver
