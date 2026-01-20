Yuval Pick – Into the Silence Théâtre du Garde-Chasse Les Lilas

Yuval Pick revient à ses amours pour l’œuvre de Bach dans une danse architecturée, rythmée, déployée, moirée, mystérieuse et fascinante… Un solo masculin et un duo féminin jonglent avec certaines Variations Goldberg par Rosalind Tureck dont l’interprétation plus lente laisse davantage d’intervalles à la danse. Ce paysage musical est l’écrin nécessaire à la floraison gestuelle, au corps rayonnant, virtuose et sensible, à l’épanouissement d’une pensée en mouvement. Un partage généreux qui instaure un moment de paix. Une suspension nécessaire du temps, des peurs et des angoisses. Écouter, voir, se poser.

chorégraphie Yuval Pick

assistante chorégraphique Sharon Eskenazi

interprétation Guillaume Forestier, Noémie De Almeida Ferreira, Madoka Kobayashi

musique Jean-Sébastien Bach

régie son Pierre-Jean Heude

lumières Sébastien Lefèvre

costumes Gabrielle Marty, assistée de Florence Bertrand

regard extérieur Julie Guibert

Festival Faits d’hiver, 28e édition

19 jan-20 fév 2026

52 représentations – 18 lieux – 12 créations En route pour une 28e édition aux couleurs vibrantes, un voyage en corps à travers les générations qui cohabitent dans l’espace chorégraphique. En route pour un mois de danse contemporaine destinée à tous.tes.

De l’harmonie entre la plénitude du corps et la composition musicale.

Le jeudi 12 février 2026

de 20h00 à 21h00

payant

De 9 à 18 euros.

Tout public.

Théâtre du Garde-Chasse 2, av Waldeck Rousseau 93260 Les Lilas

