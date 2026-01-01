Yuval Rozman – Au nom du ciel Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris

Et si s’élever au-dessus des frontières donnait un angle inédit pour évoquer le conflit territorial qui secoue la Palestine et Israël ? C’est le parti que prend Au nom du ciel, en épousant le point de vue de trois oiseaux – un bulbul, une drara et un martinet noir – qui enquêtent sur l’assassinat d’un jeune Palestinien autiste tué par la police israélienne en 2020. Depuis le ciel de la vieille ville de Jérusalem, ces volatiles tentent de comprendre les circonstances de la tragédie. Cette fable contemporaine sur l’ornithologie en Terre Sainte se déploie au-dessus d’un nid, où les interprètes défient la gravité, en une chorégraphie de mots et mouvements.

En investissant un espace souvent saturé de roquettes, pierres et drones, Yuval Rozman déplace le rapport à la réalité pour retrouver la beauté au sein de paysages défigurés, familiers au metteur en scène israélien. Yuval Rozman, installé en France depuis 2012, a notamment développé la Quadrilogie de ma Terre, cycle dont Au nom du ciel marque le terme. Le deuxième volet – The Jewish Hour – avait notamment reçu le Prix du Jury du festival Impatience 2020.

Avec cette comédie noire dans le ciel de Jérusalem, Yuval Rozman clôt sa quadrilogie sur le territoire israélo-palestinien en prenant – littéralement – de la hauteur. Trois oiseaux y engagent une enquête sur une tragédie politique.

Le samedi 17 janvier 2026

de 18h00 à 20h00

Le vendredi 16 janvier 2026

de 20h00 à 22h00

Le jeudi 15 janvier 2026

de 20h00 à 22h00

Le mercredi 14 janvier 2026

de 20h00 à 22h00

Le vendredi 13 février 2026

de 20h00 à 22h00

payant

tarif plein : 22 €

tarif réduit : 18 €

tarif minima sociaux : 15 €

tarif 104infini : 15 €

tarif 26-30 ans : 15 €

tarif 104infini jeune : 10 €

tarif -26 ans : 10 €

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-14T21:00:00+01:00

fin : 2026-02-13T23:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-14T20:00:00+02:00_2026-01-14T22:00:00+02:00;2026-01-15T20:00:00+02:00_2026-01-15T22:00:00+02:00;2026-01-16T20:00:00+02:00_2026-01-16T22:00:00+02:00;2026-01-17T18:00:00+02:00_2026-01-17T20:00:00+02:00;2026-02-13T20:00:00+02:00_2026-02-13T22:00:00+02:00

Le CENTQUATRE-PARIS (104) 5 Rue Curial 75019 Situé dans le 19e arrondissement, le CENTQUATRE-PARIS est un espace de résidences, de production et de diffusion pour les publics et artistes du monde entier.

Sa programmation musicale ? Résolument populaire, contemporaine et exigeante, elle puise aussi bien dans la pop rock et l’électro (lors des KLOEB et Nuits 104 notamment) que dans la chanson, la world, la musique classique ou contemporaine, guidée par une soif de découverte jamais étanchée.Paris

https://www.104.fr/fiche-evenement/yuval-rozman-au-nom-du-ciel.html +33153355000 billetterie@104.fr



Afficher la carte du lieu Le CENTQUATRE-PARIS (104) et trouvez le meilleur itinéraire

