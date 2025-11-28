YVAN L’AVENTURIER – THEATRE BEAULIEU Nantes

YVAN L’AVENTURIER Début : 2025-12-29 à 15:00. Tarif : – euros.

arquement immédiat destination magie ! Yvan l’aventurier a reçu pour mission magique de se rendre au sommet de la montagne sacrée. Pour quelle raison ? A lui de le découvrir… mais cette montagne est loin, très loin… Plus loin que le désert d’Amérique là où règne l’intrépide cowboy. Plus loin que le village indien là où vit l’arbre magique. Il faudra traverser mer et désert. Heureusement Yvan pourra compter sur les enfants pour l’aider dans cette aventure magique. Oyez jeunes aventurières et aventuriers ! N’oubliez pas de réviser les cordages du marin, hissez les voiles !!! Vous êtes prêts? Alors c’est parti… Comédienne : Béatrice GOUSSET Magicien : Sébastien PARIS Ecriture : Sébastien PARIS Compagnie Yvan l’aventurier Durée : 50 minutesSpectacle magique et interactif Spectacle familial conseillé pour les 3 à 12 ans. Plus de 500 représentations à travers la France

THEATRE BEAULIEU 9 BIS BOULEVARD FRANCOIS BLANCHO 44200 Nantes 44