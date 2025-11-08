Yvan Marc en concert Bar associatif fartfelien Gigny-sur-Saône

Yvan Marc en concert Bar associatif fartfelien Gigny-sur-Saône samedi 8 novembre 2025.

Bar associatif fartfelien 6 Rue du Pont Gigny-sur-Saône Saône-et-Loire

Début : 2025-11-08 08:30:00

fin : 2025-11-08 23:30:00

2025-11-08

Avec déjà plus de 1500 concerts à son actif, plusieurs playlists FRANCE INTER, des émissions télé comme TARATATA, le chanteur YVAN MARC s’impose comme une valeur sûre de la chanson française.

Toute une génération (Ours, Yves Jamait, Les Ogres de Barback, Jil Caplan) s’était réunie pour lui rendre hommage dans son dernier album Pas Tout Seul , Yvan Marc poursuit sa route en toute discrétion à la manière d’un Jean-Louis Murat, avec un nouvel album plus pop et solaire AVANT LES DÉSERTS .

Restauration avec réservation conseillée avant le 06/11 à 20h

Tortillas farcies. Grande assiette, 10€. Petite assiette, 5€.

Dessert tarte fromage blanc citron, 4€.

Adhésion annuelle à « Fartfelien » obligatoire. Plein tarif 5€. Étudiants & chômeurs 2.5€. .

Bar associatif fartfelien 6 Rue du Pont Gigny-sur-Saône 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 36 56 06 fartfelien@aol.com

