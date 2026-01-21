Yvann Alexandre – N.éon Théâtre de la Cité internationale Paris

Entre ombre et mise en lumière, entre néant et néon, les interprètes sont des Chevaliers… d’Éon, des espions qui se jouent de tout un Royaume. Dans cet aller-retour incessant entre l’intime et le déploiement, féminin et masculin, solitude et sens du collectif, les interprètes sont autant d’illusions que de mondes possibles. Élégante, séductrice, poétique : une œuvre qui espère la douceur des temps, la plénitude des corps, et l’assurance des désirs.

conception et chorégraphie Yvann Alexandre

interprètes Arthur Bordage, Morgane Di Russo, Alexandra Fribault, Adrien Martins, Alexis Hédouin

création scénographique Yohann Olivier

création sonore Jérémie Morizeau

musique additionnelle Symphony No. 3 in F Major, Op. 90: III. Poco allegretto de Johannes Brahms – Brahms : Symphony No. 3 (1883) interprété par Berliner Philharmoniker, Claudio Abbado, Label DEUTSCHE GRAMMOPHON ; Piano Sonata No. 20 in A, D.959_ II. Andantino de Franz Shubert-Maurizio Pollini, Label DEUTSCHE GRAMMOPHON

regard extérieur Louis Nam Le Van Ho

couture Cathy Le Corre

directrice de production Angélique Bougeard

chargée de production Zelda Rabay-Tual

chargée de communication Adèle Locq / Léa Croguennoc

Festival Faits d’hiver, 28e édition

19 jan-20 fév 2026

52 représentations – 18 lieux – 12 créations En route pour une 28e édition aux couleurs vibrantes, un voyage en corps à travers les générations qui cohabitent dans l’espace chorégraphique. En route pour un mois de danse contemporaine destinée à tous.tes.

Une œuvre où le mouvement, la volte-face et l’illusion sont tout

Le jeudi 19 février 2026

de 20h30 à 21h30

payant

De 7 à 24 euros.

Tout public.

Théâtre de la Cité internationale 17, bd Jourdan 75014 Paris

https://www.faitsdhiver.com/



