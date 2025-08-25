YVES CHAMPIGNY INTERPRÈTE GASTON COUTÉ Le Blanc

YVES CHAMPIGNY INTERPRÈTE GASTON COUTÉ Le Blanc dimanche 29 mars 2026.

YVES CHAMPIGNY INTERPRÈTE GASTON COUTÉ

Rue du Moulin Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-29 17:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Gaston Couté (1880‑1911) fait une brève carrière dans les cabarets parisiens au début du XXème siècle, où il côtoie les chansonniers du quartier Montmartre. À travers ses textes, il chante et égratigne la vie rurale, les idées rétrogrades, se révolte et s’engage.

Après une courte parenthèse qui l’a mené à Gargilesse, le poète rejoint Paris où il meurt en 1911. Il laisse derrière lui des textes mémorables. Ce sont ces textes riches qu’Yves Champigny chante et interprète avec brio. En alternant les textes et les chansons poétiques et dramatiques, il se révèle en diseur remarquable. Grâce à une interprétation talentueuse, il redonne vie au gâs qu’a mal tourné . .

Rue du Moulin Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 05 13

English :

Gaston Couté (1880?1911) had a brief career in Parisian cabarets at the beginning of the 20th century, where he rubbed shoulders with the chansonniers of the Montmartre district. Through his lyrics, he sings and scratches at rural life, backward ideas, rebellion and commitment.

German :

Gaston Couté (1880?1911) machte Anfang des 20. Jahrhunderts eine kurze Karriere in den Pariser Kabaretts, wo er mit den Chansonniers des Montmartre-Viertels zusammenarbeitete. Mit seinen Texten besingt und kratzt er das Landleben und rückwärtsgewandte Ideen, rebelliert und engagiert sich.

Italiano :

Gaston Couté (1880?1911) ha avuto una breve carriera nei cabaret parigini all’inizio del XX secolo, dove si è confrontato con gli chansonniers del quartiere di Montmartre. Nei suoi testi cantava la vita rurale, le idee arretrate, la ribellione e l’impegno.

Espanol :

Gaston Couté (1880-1911) tuvo una breve carrera en los cabarets parisinos a principios del siglo XX, donde se codeó con los chansonniers del barrio de Montmartre. A través de sus letras, cantaba a la vida rural, a las ideas retrógradas, a la rebelión y al compromiso.

L’événement YVES CHAMPIGNY INTERPRÈTE GASTON COUTÉ Le Blanc a été mis à jour le 2025-08-25 par Destination Brenne