– La vie rêvée des philosophes, un voyage foldingue à travers les vies de nos plus illustres penseurs, en compagnie d’Emmanuel Lortet et Yves Cusset, pour une plongée à la fois drôle, poétique et surprenante, aux sources vivantes de leur philosophie. Par le biais de ce duo comique irrésistible, les philosophes deviennent des clowns solaires sortis d’une imagination d’enfant. « Yves Cusset brise l’aura des plus grands penseurs, c’est irrésistible, on ne peut pas s’empêcher de rire beaucoup ! » a dit François Noudelmann sur France Culture.

Du 3 novembre au 2 février

– Le cabaret philosophique du Dr Love, une méthodologie en règle du foirage amoureux ! Yves Cusset, transformé en expert en la matière, sera là pour répondre à toutes vos questions, et apprendre à faire de nos échecs une œuvre d’art. Quitte à faire n’importe quoi, autant être armé d’un véritable savoir-faire ! Adapté de son livre L’amour sur le bout des doigts (éditions du Rocher 2024)

Du 9 février au 27 avril

Depuis plus de 20 ans, Yves Cusset fait de la philosophie matière à rire et de l’humour matière à penser. Nous ouvrons cette première saison du rire philosophe avec deux spectacles : La vie rêvée des philosophes et Le cabaret philosophique du Dr Love.

Du lundi 03 novembre 2025 au lundi 27 avril 2026 :

payant Public adultes. A partir de 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-03T01:00:00+01:00

fin : 2026-04-28T01:59:59+02:00

Date(s) :

Théâtre le Funambule Montmartre 53, rue des Saules 75018 Paris

https://www.funambule-montmartre.com/yves-cusset-ou-le-rire-philosophe +33142238883 billetterie@funambule-montmartre.com https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/ https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/