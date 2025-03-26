Yves DUTEIL – Chemin d’écriture – METZ CONGRES ROBERT SCHUMAN Metz

Yves DUTEIL – Chemin d’écriture Début : 2025-12-19 à 20:00. Tarif : – euros.

Yves Duteil, 50 ans de carrière : « Il faut rêver le monde plus beau qu’il ne l’est » Le chanteur de « Tarantelle » et du « Petit pont de bois » célèbre un demi-siècle de « chemin d’écriture » avec un concert événement que vous aurez la chance de voir si vous êtes avec nous, le 19 décembre 2025 à Metz.« La lumière s’est éteinte, et ça commence… Il y a des mois que j’attends que j’imagine, je me dis « Voilà ce que je voudrais leur dire, partager avec eux… ». Et puis tout à coup vous êtes là, et le spectacle commence…Il y a des soirs comme ça où on se dit qu’on a bien de la chance, où on ne donnerait sa place pour rien au monde, des soirs où la musique déborde du piano, où les mots se bousculent. J’aime ces instants partagés, qui sont la raison d’être de l’écriture. Où pourrais-je puiser sans eux le courage de m’exposer ainsi à cœur découvert, s’il n’y avait, à l’autre bout de ma guitare, vos réponses, en écho à ma voix ? … »

METZ CONGRES ROBERT SCHUMAN PARVIS DE L’AMPHITHÉÂTRE, 57000 Metz 57