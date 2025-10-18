YVES DUTEIL La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc Bordeaux

YVES DUTEIL La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc Bordeaux samedi 18 octobre 2025.

YVES DUTEIL Samedi 18 octobre, 20h00 La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc Gironde

Placement libre assis uniquement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T20:00:00+01:00 – 2025-10-18T22:00:00+01:00

Fin : 2025-10-18T20:00:00+01:00 – 2025-10-18T22:00:00+01:00

Chemin d’écriture

« La lumière s’est éteinte, et ça commence… Il y a des mois que j’attends que j’imagine, je me dis « Voilà ce que je voudrais leur dire, partager avec eux… ». Et puis tout à coup vous êtes là, et le spectacle commence…

Il y a des soirs comme ça où on se dit qu’on a bien de la chance, où on ne donnerait sa place pour rien au monde, des soirs où la musique déborde du piano, où les mots se bousculent. J’aime ces instants partagés, qui sont la raison d’être de l’écriture.

Où pourrais-je puiser sans eux le courage de m’exposer ainsi à coeur découvert, s’il n’y avait, à l’autre bout de ma guitare, vos réponses, en écho à ma voix ? … »

Yves Duteil

La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc 39 cours de luze Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 0533894603 https://www.bordeaux.fr/la-salle-des-fetes-bordeaux-grand-parc https://www.facebook.com/SDFBGP;https://www.instagram.com/sdfbgp/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/yves-duteil-billet/idmanif/618278 »}]

Concert intimiste avec l’énorme parolier Yves Duteil, qui revisite son répertoire et nous fait découvrir son « Chemin d’écriture » Yves Duteil Chanson Française

3AGproduction