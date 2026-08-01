Yves Futuristique Accès en face du terrain des sports Plouguiel

mercredi 26 août 2026 · Accès en face du terrain des sports · Plouguiel

Informations pratiques

Plouguiel

Yves Futuristique

Accès en face du terrain des sports 4 rue des écoles Plouguiel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 19:00:00

fin : 2026-08-26 20:30:00

Date(s) :

2026-08-26

Au cœur d’un jardin maraîcher en permaculture nous vous proposons tous les mercredis des soirées guinguette à la ferme.

Au programme Concert de Yves Futuristique, rappeur et beatmaker breton.

Marché de produits frais locaux légumes, fruits, pain, œufs…

Petite restauration planches apéros maison.

Buvette bière maison, vins, jus frais, soft divers…

Jeux de palet breton, fléchettes, espace jeux pour enfants.

Abri couvert en cas de mauvais temps. .

Accès en face du terrain des sports 4 rue des écoles Plouguiel 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 83 61 94 85

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English :

L’événement Yves Futuristique Plouguiel a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose