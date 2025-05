YVES GAY Exposition – Place des Canuts Charlieu, 7 juin 2025 14:30, Charlieu.

Loire

YVES GAY Exposition Place des Canuts Galerie Ronzière Charlieu Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07 14:30:00

fin : 2025-06-15 18:30:00

Date(s) :

2025-06-07

Les chemins du Roman vus et parcourus par le photographe Jaime Muñoz Martin

.

Place des Canuts Galerie Ronzière

Charlieu 42190 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 59 73 25 munoz.jaime@orange.fr

English :

The paths of the Romanesque as seen and traveled by photographer Jaime Muñoz Martin

German :

Die Wege des Roman, gesehen und durchwandert vom Fotografen Jaime Muñoz Martin

Italiano :

Il fotografo Jaime Muñoz Martin esplora le strade del romanzo romanico

Espanol :

El fotógrafo Jaime Muñoz Martín explora los caminos de la novela románica

L’événement YVES GAY Exposition Charlieu a été mis à jour le 2025-05-22 par Office de Tourisme du Pays de Charlieu Belmont