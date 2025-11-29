YVES JAMAIT – ESPACE SIMONE SIGNORET Vitry Le Francois Cedex

YVES JAMAIT – ESPACE SIMONE SIGNORET Vitry Le Francois Cedex samedi 29 novembre 2025.

YVES JAMAIT Début : 2025-11-29 à 20:30. Tarif : – euros.

BORDS 2 SCENES / TRESOR PUBLIC PRÉSENTE : YVES JAMAITACCORDÉONNEZ-MOI « Vous avez encore de l’accordéon ? ».C’est la question récurrente que j’entends à chaque sortie d’album…Et bien oui, j’ai encore de l’accordéon et je ne respire jamais aussi bien que par le filtre de ses poumons.J’aime les chemins qu’il trace pour les mots que je pose, la façon dont il les souligne et les jolis habits dont il les vêt. J’aime quand sa voix se confond à la mienne et qu’on pleure ensemble ; mais aussi quand il braille, sans gêne, à s’en faire péter les anches sur mes joies et mes indignations.C’est dire le plaisir que je vais avoir à partager la scène avec Frédérique Langlais et Samuel Garcia, tous deux accordéonistes dont l’excellence tutoie l’indécence et qui m’ont fait l’honneur de réadapter une partie de mes chansons pour ce spectacle qui s’annonce exceptionnel. YJ

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ESPACE SIMONE SIGNORET QUAI SAINT GERMAIN 51306 Vitry Le Francois Cedex 51