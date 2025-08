Yves Jamait – Maxime et moi Salle Paul Fort Nantes

Yves Jamait – Maxime et moi Salle Paul Fort Nantes dimanche 29 mars 2026.

Aussi, c’est tout naturellement, (…et parce que depuis longtemps déjà l’envie me taraudait…), que m’est venu l’idée d’un spectacle ou je vais vous raconter et vous chanter mon Maxime à moi et partager avec vous le plaisir que j’ai eu de traverser le temps avec son oeuvre en filigrane. Je serai accompagné, pour se faire, par Michel Haumont, le maestro du picking qui a souvent collaboré avec Maxime et par Jérôme Broyer dont l’excellence et la créativité me portent depuis plus de dix ans. C’est donc une invitation au voyage, à tisser les lianes du temps, auquel je vous convie pour sourire aux larmes ensemble.

