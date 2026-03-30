Yves Jamait MAXIME & MOI CCM Jean Gagnant Limoges
Yves Jamait MAXIME & MOI CCM Jean Gagnant Limoges vendredi 24 avril 2026.
Yves Jamait MAXIME & MOI
CCM Jean Gagnant Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne
Tarif : 37 – 37 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Concert du groupe Yves Jamait .
Ma rencontre, alors que j’étais adolescent, avec Maxime Leforestier, a été un choc qui a bousculé considérablement les déterminismes dans lesquels j’étais engoncé. Tout mon être en a été bouleversé. Maxime fut un déclencheur. Aussi, c’est tout naturellement, (…et parce que depuis longtemps déjà l’envie me taraudait…), que m’est venu l’idée d’un spectacle ou je vais vous raconter et vous chanter mon Maxime à moi et partager avec vous le plaisir que j’ai eu de traverser le temps avec son oeuvre en filigrane.
Je serai accompagné, pour se faire, par Michel Haumont, le maestro du picking qui a souvent collaboré avec Maxime et par Jérôme Broyer dont l’excellence et la créativité me portent depuis plus de dix ans. C’est donc une invitation au voyage, à tisser les lianes du temps,
Informations complémentaires et réservations auprès de Polyglotte Prod (en lien). .
CCM Jean Gagnant Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 94 00
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English : Yves Jamait MAXIME & MOI
L’événement Yves Jamait MAXIME & MOI Limoges a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Limoges Métropole
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