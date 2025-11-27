YVES PUJOL – COMEDIE DES SUDS PLAN DE CAMPAGNE Cabries

CAPITAINE FRIMOUSSE ET LE TRESOR Début : 2026-02-15 à 15:00. Tarif : – euros.

Petits et grands, embarquez pour une aventure extraordinaire tout en féerie et en chanson ! Capitaine Frimousse, petit capitaine de la marine française, vit paisiblement avec son ami Bernard l’escargot. Mais, une nuit, Bernard est enlevé par un Pirate, James Took, le roi des Mers. Accompagné par la fée Glinda, du perroquet Pepito et de Ernest le Dragon, Capitaine Frimousse doit retrouver le trésor des Océans, un trésor incroyable qui lui permettra de retrouver son ami et de sauver la terre du règne du Roi des Mers. Une comédie musicale d’aventure pour toute la famille qui vous transportera des forêts tropicales luxuriantes aux profondeurs des mers les plus féeriques.

THEATRE DE LA FOUCOTTE 3 RUE DE LA FOUCOTTE 54000 Nancy 54