Yves Pujol dans Les meilleurs moments 2

Du vendredi 26 au samedi 27 décembre 2025 à partir de 21h.

Dimanche 28 décembre 2025 à partir de 18h. La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Début : 2025-12-26 21:00:00

fin : 2025-12-27

2025-12-26 2025-12-28

Les Jeunes, les Vieux, le Sopalin, le Débriefing, Nicole la Cagole de Bandol, le tour de l’Actu…., autant de pépites et d’éclats de rire qui vont étinceler et briller dans les yeux des spectateurs.

Pour son premier Best Of Le meilleur du mieux , Yves Pujol avait fait une sélection de ses meilleurs sketchs, issus de ses 3 derniers spectacles J’adore ma femme , Une affaire de famille et Pujol sort les dossiers .



Oui mais voilà, la sélection fut douloureuse, le choix cornélien et il resta sur la table des sketchs incontournables qui n’attendaient qu’une seule chose, prendre leur place dans le deuxième volet Les Meilleurs Moments 2.



Et pour notre plus grand plaisir, Yves PUJOL nous fait la primeur de quelques tout nouveaux sketchs de son prochain spectacle.



Alors ne manquez pas notre Toulonnais préféré, car lui c’est sur, il ne vous manquera pas ! .

La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Les Jeunes, les Vieux, le Sopalin, le Débriefing, Nicole la Cagole de Bandol, le tour de l?Actu? are just some of the nuggets and laughs that will sparkle and shine in the eyes of the audience.

German :

Les Jeunes, les Vieux, le Sopalin, le Débriefing, Nicole la Cagole de Bandol, le tour de l’Actu? so viele Nuggets und Lachsalven, die in den Augen der Zuschauer funkeln und glänzen werden.

Italiano :

Les Jeunes, les Vieux, le Sopalin, le Débriefing, Nicole la Cagole de Bandol, le tour de l’Actu? sono tutte pepite di risate che brilleranno negli occhi del pubblico.

Espanol :

Les Jeunes, les Vieux, le Sopalin, le Débriefing, Nicole la Cagole de Bandol, le tour de l’Actu? son pepitas de risa que centellearán y brillarán en los ojos del público.

