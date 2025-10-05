YVES PUJOL – LE TROYES FOIS PLUS Troyes

YVES PUJOL Début : 2026-02-05 à 20:30. Tarif : – euros.

Dans ce Best Of « Le meilleur du mieux », Yves Pujol présente les meilleurs moments de ses 3 spectacles :« J’adore ma femme », « Une affaire de famille », « Pujol sort les dossiers », « Le pôle emploi », « Le restaurateur Toulonnais », « La coloscopie », « L’adjoint au maire », « Les vieux »… Autant de sketchs qui nous entrainent, à travers de multiples personnages, dans un tourbillon de rire et de bonheur.Ne manquez pas le Toulonnais Yves Pujol, car lui c’est sûr, il ne vous manquera pas !

LE TROYES FOIS PLUS 10 RUE LOUIS ULBACH 10000 Troyes 10