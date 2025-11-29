Yves Pujol Les Meilleurs Moments 2 Square Reda Caire Saint-Zacharie

Yves Pujol Les Meilleurs Moments 2

Samedi 29 novembre 2025 de 20h30 à 23h30. Square Reda Caire Maison du Peuple Saint-Zacharie Var

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Après le succès de son premier passage, Yves Pujol revient à Saint-Zacharie avec son nouveau spectacle Les Meilleurs Moments 2

Un one man show hilarant !

Dans ce deuxième Best Of, Yves Pujol revisite les sketchs incontournables de ses trois premiers spectacles les Jeunes, les vieux, le débriefing, Nicole la Cagole de Bandol, le tour de l’actu… Autant de pépites et d’éclats de rire qui brilleront dans les yeux des spectateurs !

Et pour notre plus grand plaisir, l’humoriste nous offre en exclusivité quelques extraits de son prochain spectacle.

Alors ne manquez pas notre Toulonnais préféré…. car lui, c’est sûr, il ne vous manquera pas ! .

Square Reda Caire Maison du Peuple Saint-Zacharie 83640 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur communication@st-zacharie.fr

English :

After the success of his first show, Yves Pujol returns to Saint-Zacharie with his new show Les Meilleurs Moments 2

German :

Nach dem Erfolg seines ersten Auftritts kehrt Yves Pujol mit seiner neuen Show Les Meilleurs Moments 2 nach Saint-Zacharie zurück

Italiano :

Dopo il successo del suo primo spettacolo, Yves Pujol torna a Saint-Zacharie con il suo nuovo spettacolo Les Meilleurs Moments 2

Espanol :

Tras el éxito de su primer espectáculo, Yves Pujol vuelve a Saint-Zacharie con su nuevo espectáculo Les Meilleurs Moments 2

