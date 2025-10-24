YVES PUJOL – TH. LE PARIS AVIGNON – SALLE 3 Avignon

YVES PUJOL Début : 2025-12-31 à 21:00. Tarif : – euros.

Best Of Yves Pujol Dans ce Best Of Le meilleur du mieux ,Yves Pujol nous présente les meilleurs momentsde ses 3 spectacles : J’adore ma femme Une affaire de famillle Pujol sort les dossiers Le pôle emploi, j’adore ma femme, le restaurateur Toulonnais,La colloscopie, l’adjoint au maire, Les vieux, …Autant de sketchs qui nous entrainent, à travers de multiples personnages, dans un tourbillon de rire et de bonheur.Ne manquez pas le Toulonnais Yves Pujol, car lui c’est sur,il ne vous manquera pas !

TH. LE PARIS AVIGNON – SALLE 3 5 RUE HENRI FABRE 84000 Avignon 84