Yves Pujol Troyes

Yves Pujol Troyes jeudi 5 février 2026.

Yves Pujol

Le Troyes Fois Plus Troyes Aube

Tarif : 18 – 18 – 45 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05 20:30:00

fin : 2026-02-05

Date(s) :

2026-02-05

J’adore ma femme , Une affaire de famille , Pujol sort les dossiers , Le pôle emploi , Le restaurateur Toulonnais , La coloscopie , L’adjoint au maire , Les vieux … Autant de sketchs qui nous entrainent, à travers de multiples personnages, dans un tourbillon de rire et de bonheur.



Ne manquez pas le Toulonnais Yves Pujol, car lui c’est sûr, il ne vous manquera pas ! .

Le Troyes Fois Plus Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 contact@letroyesfoisplus.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Yves Pujol Troyes a été mis à jour le 2025-08-19 par Office de Tourisme Troyes la Champagne