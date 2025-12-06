YVES PUJOL »J’ADORE MA FEMME » Thézan-lès-Béziers

2 rue antoine de St Exupéry Thézan-lès-Béziers Hérault

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Spectacle « Yves Pujol » à 20h30 à la salle l’Instant T. Drôle, tendre et acerbe à la fois, Yves Pujol nous entraîne dans des situations comiques aussi surprenantes que familières et nous dépeint avec justesse les petits travers de la société dans laquelle nous vivons. Le spectacle a été co-écrit en collaboration avec Georges Wolinski. Tarif 15€ en vente à la Médiathèque ou le jour même.

2 rue antoine de St Exupéry Thézan-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie +33 000000000

English :

Yves Pujol » show at 8:30pm at salle l’Instant T. Funny, tender and acerbic all at once, Yves Pujol draws us into comic situations that are as surprising as they are familiar, and aptly depicts the shortcomings of the society in which we live. The show was co-written with Georges Wolinski. Price: 15? on sale at the Médiathèque or on the day.

German :

Schauspiel « Yves Pujol » um 20.30 Uhr im Saal L’Instant T. Lustig, zärtlich und scharfzüngig zugleich: Yves Pujol führt uns in komische Situationen, die ebenso überraschend wie vertraut sind, und schildert uns treffend die kleinen Schwächen der Gesellschaft, in der wir leben. Das Stück wurde in Zusammenarbeit mit Georges Wolinski geschrieben. Preis: 15? (erhältlich in der Mediathek oder am selben

Italiano :

Spettacolo « Yves Pujol » alle 20.30 alla Salle l’Instant T. Divertente, tenero e acerbo allo stesso tempo, Yves Pujol ci trascina in situazioni comiche tanto sorprendenti quanto familiari e ritrae in modo appropriato le piccole manie della società in cui viviamo. Lo spettacolo è stato scritto insieme a Georges Wolinski. Prezzo: 15? in vendita alla Médiathèque o il giorno stesso.

Espanol :

Espectáculo « Yves Pujol » a las 20.30 h en la Sala l’Instant T. Divertido, tierno y ácido a la vez, Yves Pujol nos sumerge en situaciones cómicas tan sorprendentes como familiares y describe con acierto las pequeñas debilidades de la sociedad en la que vivimos. El espectáculo ha sido coescrito con Georges Wolinski. Precio: 15? a la venta en la Médiathèque o el mismo día.

