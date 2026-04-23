Yvetot

Yvetot fête la nature Marché aux végétaux

Rue Martin du Bellay Yvetot Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 10:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Dans le cadre de l’évènement Yvetot fête la Nature , le marché aux végétaux revient pour une nouvelle édition placée sous le signe de la biodiversité, du jardinage et des savoir-faire locaux. De nombreux exposants seront présents pour proposer une large gamme de produits et créations plants de fleurs et vivaces, cactus et plantes succulentes, produits artisanaux, objets décoratifs, produits de la ruche, créations en zinc, matériel et services pour l’entretien des espaces verts. .

Rue Martin du Bellay Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 70 44 70 mairie@yvetot.fr

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English : Yvetot fête la nature Marché aux végétaux

L’événement Yvetot fête la nature Marché aux végétaux Yvetot a été mis à jour le 2026-04-23 par Yvetot Normandie Tourisme