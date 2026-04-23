Yvetot fête la nature Marché aux végétaux Yvetot
Yvetot fête la nature Marché aux végétaux Yvetot dimanche 3 mai 2026.
Yvetot
Yvetot fête la nature Marché aux végétaux
Rue Martin du Bellay Yvetot Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 10:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00
Date(s) :
2026-05-03
Dans le cadre de l’évènement Yvetot fête la Nature , le marché aux végétaux revient pour une nouvelle édition placée sous le signe de la biodiversité, du jardinage et des savoir-faire locaux. De nombreux exposants seront présents pour proposer une large gamme de produits et créations plants de fleurs et vivaces, cactus et plantes succulentes, produits artisanaux, objets décoratifs, produits de la ruche, créations en zinc, matériel et services pour l’entretien des espaces verts. .
Rue Martin du Bellay Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 70 44 70 mairie@yvetot.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Yvetot fête la nature Marché aux végétaux
L’événement Yvetot fête la nature Marché aux végétaux Yvetot a été mis à jour le 2026-04-23 par Yvetot Normandie Tourisme
À voir aussi à Yvetot (Seine-Maritime)
- Circuit de la Haute-Justice Yvetot Seine-Maritime 1 mai 2026
- Circuit du Chêne Yvetot Seine-Maritime 1 mai 2026
- Circuit découverte du patrimoine autour de la gare et du Manoir du Fay Yvetot Seine-Maritime 1 mai 2026
- Le Val au Cesne Yvetot Seine-Maritime 1 mai 2026
- Circuit découverte du patrimoine du centre-ville d’Yvetot Yvetot Seine-Maritime 1 mai 2026