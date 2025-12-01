Yvetot fête Noël Fête des enfants Yvetot

Yvetot fête Noël Fête des enfants

49 Rue de l’Étang Yvetot Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 15:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

L’Hôtel de Ville d’Yvetot ouvrira ses portes à tous les enfants pour un après-midi entièrement dédié à la magie, au rire et à la fête. Les petits participants seront chaleureusement accueillis par des mascottes qui les guideront dans cet univers féerique. Le cœur de l’événement sera le spectacle Un jour, je serai un lutin , un moment captivant mêlant humour, musique et magie, conçu pour émerveiller les enfants et stimuler leur imagination. Après le spectacle, les festivités se poursuivront avec un goûter gourmand offrant friandises et douceurs de saison. Les enfants auront également l’opportunité de rencontrer le Père Noël, de poser pour une photo souvenir et de repartir avec des étoiles plein les yeux. Cette fête promet un moment inoubliable, où rires, émerveillement et esprit de Noël se mêleront pour créer des souvenirs précieux pour petits et grands. .

49 Rue de l’Étang Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 70 44 70 mairie@yvetot.fr

English : Yvetot fête Noël Fête des enfants

