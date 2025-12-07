Yvetot fête Noël Marché de Noël Yvetot

Yvetot fête Noël Marché de Noël

Pour sa 14e édition, le Marché de Noël de la Ville d’Yvetot met l’accent sur la diversité et la sélection des exposants (fait main, artisanat local, recyclage, gastronomie locale). Avec ses 50 exposants, le public y découvrira des idées cadeaux originales, de la décoration de Noël pour le sapin et la table, des présents pour les petits et bien sûr de la gastronomie. Le Comité des Fêtes assurera comme chaque année la buvette et le vin chaud, et un stand de crêpes ravira les gourmands. .

49 Rue de l'Étang Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie

