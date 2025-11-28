Yvetot fête Noël Soirée de lancement

Place de l’Hôtel de ville Yvetot Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 18:00:00

fin : 2025-11-28 21:00:00

Date(s) :

2025-11-28

La Ville d’Yvetot ouvre ses festivités avec une soirée d’exception. Dès la tombée de la nuit, les rues s’illumineront, plongeant petits et grands dans la magie de Noël. Une chorale accompagnera ce moment en interprétant des chants traditionnels, puis le groupe Pitch & Lemon investira la patinoire pour un concert festif. Pour compléter la soirée, des commerçants proposeront boissons chaudes, crêpes et spécialités locales. .

Place de l’Hôtel de ville Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 70 44 70 mairie@yvetot.fr

English : Yvetot fête Noël Soirée de lancement

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Yvetot fête Noël Soirée de lancement Yvetot a été mis à jour le 2025-11-17 par Yvetot Normandie Tourisme