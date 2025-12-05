Yvetot fête Noël Yvetot sur glace, Soirée Roc N’ Rock Yvetot

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Yvetot fête Noël Yvetot sur glace, Soirée Roc N’ Rock

Place de l’Hôtel de ville Yvetot Seine-Maritime

Début : 2025-12-05 18:30:00
fin : 2025-12-05 21:30:00

2025-12-05

Cette édition anniversaire des 20 ans d’ Yvetot sur glace sera marquée par des soirées à thème inédites. Ce vendredi, la patinoire accueillera la soirée Roc N’ Rock . La soirée débutera par un spectacle du Rouen Olympic Club et sera suivie d’une soirée rock sur glace.   .

Place de l’Hôtel de ville Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 70 44 70  mairie@yvetot.fr

English : Yvetot fête Noël Yvetot sur glace, Soirée Roc N’ Rock

