Yvetot fête Noël Yvetot sur glace Yvetot
Yvetot fête Noël Yvetot sur glace Yvetot samedi 29 novembre 2025.
Yvetot fête Noël Yvetot sur glace
Place de l’Hôtel de ville Yvetot Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-11-29
fin : 2026-01-04
Date(s) :
2025-11-29
La patinoire fait son grand retour à Yvetot pour des moments de glisse et de convivialité ! .
Place de l’Hôtel de ville Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 70 44 70 mairie@yvetot.fr
English : Yvetot fête Noël Yvetot sur glace
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Yvetot fête Noël Yvetot sur glace Yvetot a été mis à jour le 2025-11-17 par Yvetot Normandie Tourisme