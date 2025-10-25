Yvetot sens dessus dessous visite sensorielle sur le thème de la reconstruction Yvetot

Yvetot sens dessus dessous visite sensorielle sur le thème de la reconstruction Yvetot vendredi 24 octobre 2025.

Yvetot sens dessus dessous visite sensorielle sur le thème de la reconstruction

8 Place du Maréchal Joffre Yvetot Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24 14:30:00

fin : 2025-10-24 16:30:00

Date(s) :

2025-10-24

Sandrine pérégrine et vous accompagne dans un moment interactif et ludique, lors d’une visite multisensorielle. Vous serez replacé au centre de l’histoire afin d’explorer le patrimoine de la reconstruction dans toutes ses dimensions. Avec votre corps, expérimentez les lieux et les matières qui vous entourent grâce à des objets insolites ! .

8 Place du Maréchal Joffre Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 70 99 96 tourisme@yvetot-normandie.fr

English : Yvetot sens dessus dessous visite sensorielle sur le thème de la reconstruction

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Yvetot sens dessus dessous visite sensorielle sur le thème de la reconstruction Yvetot a été mis à jour le 2025-10-18 par Yvetot Normandie Tourisme