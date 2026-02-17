YVETTE, 1943, EN DIALOGUE AVEC NOS MÉMOIRES CITOYENNES Centre socioculturel du Port-Boyer Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-06 15:00 – 16:45

Gratuit : oui Entrée libre Entrée libre. Réservations bientôt disponibles Adulte, En famille, Etudiant, Senior

# Pièce de théâtre documentaire Durée : 1h | Tout public à partir de 14 ansD’après le livre « De Nantes à Vienne, une femme sous l’Occupation », de Sylvain Maresca [La Geste éditions, 2024] Jeu : Ronan Cheviller & Anne NeyensCréation sonore : Thierry MathieuGraphisme : Yoan RobinToiles peintes « Yvette, reine du muguet » : Nancy Sulmont Deux comédiens, à la manière de journalistes, nous plongent au coeur des archives pour retracer le destin d’Yvette. Jeune Nantaise issue du quartier populaire de Doulon, elle part travailler en Autriche sous l’Occupation. Elle est retrouvée morte à Vienne le 1er janvier 1944, à l’âge de 22 ans.Que lui est-il arrivé ? Enquêter sur son parcours, c’est ouvrir le regard sur un point aveugle de l’histoire et tenter de restituer la mémoire fragile des françaises invisibles pendant la Seconde Guerre mondiale.Entre 1940 et 1945, près de 80 000 femmes françaises sont parties travailler en Allemagne nazie et ses territoires occupés, encouragées par le régime de Vichy. Pour la plupart, ce sont des femmes jeunes et citadines, qui sont en très grande majorité parties par nécessité économique, très peu pour des motivations politiques. Ce sujet, encore trop méconnu, n’est abordé que depuis très récemment par les historiens. Nous proposons de contribuer à ce champ inexploré, en remettant en question le récit national prédominant sur le genre et en développant une mémoire européenne partagée. # Atelier échanges & réflexions Suite à la présentation de la pièceDurée : 45 minAnimé par Ronan Chevilr & Anne Neyens. Avec l’invitée Annick Soret, fille d’Yvette, témoin de seconde génération, habitante du quartier du Breil à Nantes?Nous sommes partis du témoignage d’Annick Soret, la fille d’Yvette, collecté dans la cadre du projet « Romances européennes » en 2020 sur le quartier du Breil à Nantes. Elle n’a jamais connu sa mère et son histoire est restée tabou. Nous lui avons proposé de relancer une enquête dans les archives entre la France et l’Autriche pour comprendre le sort de cette jeune mère, qui a dû trouver les moyens de survivre pendant ces temps turbulents de la guerre en Europe, 80 ans après sa mort.Avec notre pièce documentaire, nous interrogeons les conditions et les droits des femmes, celles des jeunes, des classes populaires et de la population civile sous le régime de Vichy. Des questions qui ont des résonances très actuelles : celles du choix et du pouvoir d’agir mais aussi les conséquences des traumatismes de guerre dans les familles sur les générations suivantes.La spécificité de notre approche est qu’elle part du témoignage pour questionner nos souvenirs et le sens qu’ils prennent dans une mémoire collective. C’est ainsi que nous faisons communauté, en inscrivant une parole longtemps refoulée pour lui redonner place dans une histoire qui est plus complexe qu’elle n’en paraît. Ainsi, nous questionnons les liens entre Histoire & Mémoire, nos rapports aux souvenirs familiaux et à la transmission intergénérationnelle de la mémoire. Centre socioculturel Port Boyer : 7 rue de Pornichet, Nantes.Accès > Bus C6 arrêt : Guindré. Bus 23 arrêt : Pouliguen ou Port Boyer. Avec le soutien de la Ville de Nantes et de l’Accoord dans le cadre du Contrat de Ville 2026 de l’agglomération nantaise. La création « Yvette, 1943, travailleuse civile sous l’Occupation » [2026] a été co-financée par l’Union européenne et l’Agence exécutive européenne pour l’éducation et la culture dans le cadre du projet « Yvette, 1943, travailleuse civile sous l’Occupation », coordonné par la Cie Moradi [Mars 2025 – Juin 2026]. programme « Citoyens, Égalité, Droits et Valeurs – Travail de mémoire européen ». Entrée libre. Réservations bientôt disponibles.Infos préalables > Nous contacter : compagnie.moradi@gmail.comSite Cie Moradi

Centre socioculturel du Port-Boyer Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 49 21 81 port-boyer@accoord.fr



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