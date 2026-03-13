Yvette, 1943, travailleuse civile sous l’occupation Maison de quartier de Doulon Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-28 15:00 – 16:30

Gratuit : oui Adulte, En famille, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior

Une pièce de théâtre documentaire retraçant le destin d’Yvette, une jeune nantaise partie travailler en Autriche sous l’Occupation. Que lui est-il arrivé ?Deux comédiens, à la manière de journalistes, nous plongent dans le suspense d’une enquête historique au cœur des archives pour retracer le destin d’Yvette. Jeune Nantaise issue d’un milieu populaire, elle part travailler en Autriche sous l’Occupation. Elle est retrouvée morte à Vienne le 1er janvier 1944, à l’âge de 22 ans. Que lui est-il arrivé ?Enquêter sur son parcours, c’est ouvrir le regard sur l’histoire de tant de Françaises ordinaires en ces temps troublés de la Seconde Guerre mondiale. C’est aussi s’efforcer de restituer la mémoire fragile des invisibles.D’après le livre « De Nantes à Vienne, une femme sous l’Occupation », de Sylvain Maresca.

Maison de quartier de Doulon Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 50 60 40 https://www.accoord.fr/nc_centre/mq-doulon/ doulon@accoord.fr https://www.helloasso.com/associations/maison-de-quartier-doulon-accoord/evenements/yvette-1943



Afficher la carte du lieu Maison de quartier de Doulon et trouvez le meilleur itinéraire

