Yvette Leglaire fait son Best of Comédie de Limoges Limoges

Yvette Leglaire fait son Best of

Comédie de Limoges 1 Rue de la Cité Limoges Haute-Vienne

2026-01-16

2026-01-17

2026-01-16

Comme tous les ans, notre marraine vient nous donner sa bénédiction ! 75 ans de carrière dont une traversée du désert d’une cinquantaine d’années et voilà que la plus surréaliste des chanteuses réalistes fait son best of. Dans ce show délirant, à mi-chemin entre le stand up et le récital, elle rend hommage aux femmes avec amour et humour mais aussi beaucoup d’autodérision. Egérie de La France a un incroyable talent , invitée de Laurent Ruquier dans On n’est pas couché , présente au Fashion Freak Show de Jean-Paul Gaultier et même citée par le Capitaine Marleau en personne, le personnage imaginaire créé par Daniel Dumartin est un mythe ! Certes un peu mité, souvent imité, mais jamais égalé ! Venez faire la fête avec Yvette car à son âge, on ne sait jamais… .

