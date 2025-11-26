Yvette Leglaire fait son Best of Comédie de Limoges Limoges
Yvette Leglaire fait son Best of Comédie de Limoges Limoges vendredi 16 janvier 2026.
Yvette Leglaire fait son Best of
Comédie de Limoges 1 Rue de la Cité Limoges Haute-Vienne
Début : 2026-01-16
fin : 2026-01-17
2026-01-16
Comme tous les ans, notre marraine vient nous donner sa bénédiction ! 75 ans de carrière dont une traversée du désert d’une cinquantaine d’années et voilà que la plus surréaliste des chanteuses réalistes fait son best of. Dans ce show délirant, à mi-chemin entre le stand up et le récital, elle rend hommage aux femmes avec amour et humour mais aussi beaucoup d’autodérision. Egérie de La France a un incroyable talent , invitée de Laurent Ruquier dans On n’est pas couché , présente au Fashion Freak Show de Jean-Paul Gaultier et même citée par le Capitaine Marleau en personne, le personnage imaginaire créé par Daniel Dumartin est un mythe ! Certes un peu mité, souvent imité, mais jamais égalé ! Venez faire la fête avec Yvette car à son âge, on ne sait jamais… .
Comédie de Limoges 1 Rue de la Cité Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
