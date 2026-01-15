YVI DUO Wattignies (Le) Nantes

YVI DUO Wattignies (Le)

YVI DUO Wattignies (Le) Nantes jeudi 15 janvier 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-21 –
Gratuit : oui  Tout public 

Ce duo évolue sur leurs compositions aux diverses couleurs… Latin – Jazz – Flamenco – cumbia …Autant dansant que doux, ce mélange de puissance rythmique et mélodique, dosé d’une énorme complicité et saupoudré d’un univers envoûtant , promet de faire vibrer la scène et le public!

Wattignies (Le) Île de Nantes Nantes 44200
07 88 39 72 83


