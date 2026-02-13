YVI DUO, Wattignies (Le), Nantes

YVI DUO Samedi 21 février, 20h30 Wattignies (Le) Loire-Atlantique

Ce duo évolue sur leurs compositions aux diverses couleurs… Latin – Jazz – Flamenco – cumbia …

Autant dansant que doux, ce mélange de puissance rythmique et mélodique, dosé d’une énorme complicité et saupoudré d’un univers envoûtant , promet de faire vibrer la scène et le public!

Wattignies (Le) 13 bd des Martyrs Nantais de la Résistance, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

YVI DUO est composé de Valentin Foulon aux saxophones et d’Eléonore Balsamo à la guitare rythmique. latin jazz