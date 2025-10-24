YVNISS – LE 109 – FRIGO 16 Nice

YVNISS Début : 2026-02-26 à 20:00. Tarif : – euros.

Panda-Events en collaboration avec le 109 et la ville de Nice présentent : YVNISS en concert à NiceFigure montante du rap français, Yvnnis s’impose par son authenticité, son flow précis et une écriture aussi rigoureuse que spontanée. Après des projets marquants comme L’Afro ou les Tresses et des scènes prestigieuses — de La Cigale à l’Olympia —, il confirme son statut avec la sortie de sa première mixtape DND en 2025. En tournée dans toute la France, Yvnnis fera escale au Frigo 16 pour un live intense et fédérateur, reflet d’un artiste désormais incontournable.Navettes Centre-Ville ? Frigo 16Certaines dates proposent un service de navettes gratuites entre le centre-ville de Nice et le Frigo 16. Consultez le calendrier et réservez votre navette ici : www.panda-events.com/venir Stationnement au 109Il est possible de se stationner au 109 pour 5 € sur certaines dates. Consultez le calendrier et réservez votre place à l’avance pour plus de sérénité sur www.panda-events.com/venirPaiement CashlessTous les paiements sur place se font via le système Cashless. Plus d’infos et lien de recharge : www.panda-events.com/cashless/

LE 109 – FRIGO 16 89 ROUTE DE TURIN 06300 Nice 06