Yvnnis + 1ére partie

Parvis Miles Davis Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-13 19:30:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Yvnnis et le rap, c’est une évidence. Quelque chose de simple, de fluide, d’authentique. Le parfait équilibre entre l’effervescence de la nouvelle scène et un profond respect des codes. La rencontre idéale entre la spontanéité et la rigueur la qualité de ses rimes, la précision de son flow

Yvnnis et le rap, c’est une évidence. Quelque chose de simple, de fluide, d’authentique. Le parfait équilibre entre l’effervescence de la nouvelle scène et un profond respect des codes. La rencontre idéale entre la spontanéité et la rigueur la qualité de ses rimes, la précision de son flow et la pertinence de ses placements trouvent leur écho dans la régularité à laquelle il distille ses projets.

Son EP NOVAE et sa tournée de festivals marquent les esprits grâce à son énergie contagieuse. En 2024, le rappeur continue son ascension dans le rap français avec son nouvel opus L’AFRO OU LES TRESSES. À travers ce projet, Yvnnis explore de nouveaux pans de son identité qui le mène à être nommé aux Flammes pour le clip de l’année avec GARE DU NORD signé Ferina (Omar Films). .

Parvis Miles Davis Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Yvnnis and rap are a natural fit. Something simple, fluid and authentic. The perfect balance between the effervescence of the new scene and a deep respect for codes. The ideal encounter between spontaneity and rigor: the quality of his rhymes, the precision of his flow

L’événement Yvnnis + 1ére partie Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2025-12-30 par ADT 37