YVNNIS – ESPACE JULIEN Marseille

YVNNIS Début : 2026-03-21 à 20:30. Tarif : – euros.

ADAM CONCERTS PRÉSENTE : YVNNIS PREMIERE PARTIEYvnnis s’impose comme une figure incontournable du rap français, alliant authenticité, rigueur et créativité. Après ses débuts remarqués en 2022 avec PARHELIA et ETERNAL YOUTH, il confirme son talent en 2023 avec NOVAÉ, salué par le public et la critique. Ses performances scéniques, notamment à la Boule Noire, révèlent une énergie communicative. En 2024, son album L’AFRO OU LES TRESSES et sa tournée triomphale (dont un Olympia complet) marquent une étape décisive, portée par des visuels ambitieux et des nominations aux Flammes. Il poursuit son ascension en 2025 avec plusieurs singles forts (BARA, BIG SHOT, SUD DE LA FRANCE) avant la sortie de sa première mixtape DND, fruit de collaborations variées et d’une exploration musicale plus large. De projet en projet, Yvnnis s’affirme désormais comme un artiste complet, prêt à conquérir durablement la scène rap francophone.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ESPACE JULIEN 39 Cours Julien 13006 Marseille 13