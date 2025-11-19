YVNNIS – La BAM (La boite à Musiques) Metz

YVNNIS Début : 2026-03-05 à 20:30. Tarif : – euros.

Yvnnis et le rap, c’est une évidence. Quelque chose de simple, de fluide,d’authentique. Le parfait équilibre entre l’effervescence de la nouvelle scène et un profondrespect des codes. La rencontre idéale entre la spontanéité et la rigueur : la qualité de sesrimes, la précision de son flow et la pertinence de ses placements trouvent leur écho dansla régularité à laquelle il distille ses projets.

La BAM (La boite à Musiques) 20 BOULEVARD D’ALSACE 57000 Metz 57