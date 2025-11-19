YVNNIS – LA CONDITION PUBLIQUE Roubaix

YVNNIS Début : 2026-02-07 à 20:00. Tarif : – euros.

ONLY YOU PRÉSENTE : YVNNISYvnnis et le rap, c’est une évidence. Quelque chose de simple, de fluide,d’authentique. Le parfait équilibre entre l’effervescence de la nouvelle scène et un profondrespect des codes. La rencontre idéale entre la spontanéité et la rigueur : la qualité de sesrimes, la précision de son flow et la pertinence de ses placements trouvent leur écho dansla régularité à laquelle il distille ses projets. De PARHELIA, venu sceller son alchimie avec lecompositeur LILCHICK, à ETERNAL YOUTH, porté par l’imparable VIN ITALIEN (plus de 15millions de streams cumulés), ses sorties de 2022 introduisent un univers versatile etélégant, tout en fédérant un public sans cesse plus nombreux. Déterminante dans satrajectoire, 2023 l’amène vers de nouvelles sphères : nommé parmi les 11 rappeurs à suivrepar le média Booska-P, Yvnnis libère NOVAE, EP 10 titres dont les morceaux HÉROS etWASHINGTON captivent l’auditoire. Cette même année, notre rappeur goûte à l’adrénalinedu live, remplissant en moins d’une heure sa première date parisienne (Boule Noire), avantde prendre la route des festivals (Grünt Festival, Les Ardentes, We Love Green). L’énergiecontagieuse qu’il dégage sur scène s’imprime dans les esprits.Déterminé à poursuivre sur cette lancée, il aborde 2024 pieds au plancher avec unnouvel opus, L’AFRO OU LES TRESSES (janvier 2024), peu de temps après l’annonce d’unedate à La Cigale (complète en 5 heures). À travers ce projet, Yvnnis explore de nouveauxpans de son identité : habillé d’un visuel saisissant signé Ferina (Omar Films), le singleGARE DU NORD s’impose comme une référence visuelle, au-delà même du rap et de laFrance. Nominé plusieurs fois aux Flammes (notamment dans la catégorie Clip de l’année),Yvnnis voit l’originalité de ses choix salués. Il embarque alors pour une tournée sold-out(près de 15 000 billets vendus), entrecoupée de prestigieux festivals (Cabaret Vert, PaléoFestival, Golden Coast, Boomin Fest, etc.), et ponctuée par un Olympia triomphant(septembre 2024). Dans la foulée, il offre à ses fans l’inédit PAULETA, dont le clip est réalisépar Léa ESMAILI, avant de s’ouvrir à des collaborations internationales, avec l’Irlandais Travy(EUROSTAR) ou l’Anglais Jeshi (LOST MY MIND).Preuve de l’ascension irrésistible de Yvnnis, le single BARA — dévoilé au printemps2025 — signe un retour tonitruant, suivi d’une session COLORS de haut vol, à travers laquellele rappeur présente BIG SHOT : un morceau en quatre temps faisant étal de toute sapolyvalence. Fin juillet, SUD DE LA FRANCE, plus spontané dans l’image, marque unnouveau jalon dans une année déjà charnière, et pourtant loin d’être terminée. Ces 3 titresfaisaient en réalité office de prélude à DND, sa première mixtape à paraître le 10 octobre2025. Marquée par un casting alléchant, de J9ueve à So La Lune en passant par JRK 19,avec qui il partage l’affiche sur l’hypnotisant BREAK, DND (pour Do not disturb) l’amène àbousculer ses habitudes. Pour la première fois sur un de ses projets, le natif du 94 croise lefer avec des rappeurs extérieurs à son entourage direct, tout en s’essayant un format pluslong. Composés par LILCHIK, également réalisateur de la tape, mais aussi rosaliedu38, HJeuneCrack ou encore Sacha Rudy, les 13 titres qui la constituent placent le rap, l’énergieet la maîtrise au centre des débats, tout en offrant un large panel d’ambiances — entémoigne le titre EMOTICONE sur lequel on retrouve un sample de Zaho de Sagazan.Brique par brique, de sortie en sortie, Yvnnis s’est patiemment délesté du costume d’étoilemontante pour endosser celui d’un artiste pleinement accompli. Symbole d’une carrièreconçue pour durer, il sillonnera les salles de concert tout au long de l’année 2026 pourdéfendre DND, à l’occasion d’une nouvelle tournée.

LA CONDITION PUBLIQUE 14 PLACE FAIDHERBE 59100 Roubaix 59