YVNNIS – LE ROCKSTORE Montpellier

YVNNIS Début : 2026-02-27 à 19:30. Tarif : – euros.

Yvnnis et le rap, c’est une évidence. Quelque chose de simple, de fluide, d’authentique. Le parfait équilibre entre l’effervescence de la nouvelle scène et un profond respect des codes. La rencontre idéale entre la spontanéité et la rigueur : la qualité de ses rimes, la précision de son flow et la pertinence de ses placements trouvent leur écho dans la régularité à laquelle il distille ses projets.Brique par brique, de sortie en sortie, Yvnnis s’est patiemment délesté du costume d’étoile montante pour endosser celui d’un artiste pleinement accompli. Symbole d’une carrière conçue pour durer, il sillonnera les salles de concert tout au long de l’année 2026 pour défendre DND, à l’occasion d’une nouvelle tournée.

LE ROCKSTORE 20, RUE DE VERDUN 34000 Montpellier 34